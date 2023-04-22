Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel