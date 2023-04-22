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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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