Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftarda bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle mücadelelerde elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayisinde yürüttüğümüz her projenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığında düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi.

Türk ekonomisinin bir süredir ciddi sınamalardan geçtiğini söyleyen Erdoğan, bir kısmı küresel gelişmelerden, bir kısmı da iç dinamiklerden kaynaklanan bu sınamaları aşarak yola devam ettiklerini dile getirdi. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişletirken diğer yandan da ücretleri arttıracak düzenlemeler yaptıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsanların işlerini korumalarını ve yeni iş sahibi olmalarını temin ederken herkesin insanca hayat sürebileceği gelir seviyesine ulaşmasına da önem verdik. Gençlerimiz ve kadınlarımız gibi istihdama yeni giren kesimleri ayrıca destekledik. Asgari ücrette yılbaşından yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Bir başka ifadeyle devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat arttırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettikleri de bir gerçektir."

Kamu toplu iş sözleşmelerinde, işçilere bugüne kadar yapılmış en yüksek seyyanen zam ve artış oranlarını verdiklerini hatırlatan Erdoğan, hükümete geldiklerinden beri destekledikleri hususlardan bir tanesinin de sendikalaşma olduğunu söyledi. Erdoğan, "Nitekim 10 yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerinin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salondakilere hitap ederek savunma sanayisi alanında ter döküp emek verdiklerini söyleyen Erdoğan, tersanedeki işçilerin bir anlamda da ülkenin savunması ve milletin güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi. Erdoğan, sözlerine şöyle konuştu:

"Askerimizin sınırda silahla yaptığı hizmeti siz burada alın terinizle gerçekleştiriyorsunuz. Gemi sanayisi gibi hem emeğin hem teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alanda Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayisi ürünleri Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Korvetleriniz, fırkateynleriniz vesaire Türkiye'nin savunma sanayisinin bugünlere gelmesinde katkısı olan kamu kuruluşlarıyla, özel sektörüyle, mühendisiyle, işçisiyle, herkese, şahsım, tüm kabine üyelerim ve milletim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum."

"Yıllarca ülkemizi savunma sanayisi ürünleri üzerinden tehdit edenler bugün artık bizim geliştirdiğimiz ürünlere sahip olmanın peşindedir." diyen Erdoğan, "Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar terörle mücadelelerde elde ettiğimiz tecrübeler savunma sanayisinde yürüttüğümüz her projenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. İnşallah 3-5 yıla kadar kritik projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimizi çok daha rahat çok daha güvenli hissedeceğiz. Artık şu an itibarıyla yarı uçak gemimizi yaptık, denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. ve tamını da yapmak suretiyle denizlerde çok daha farklı bir yere kavuşmuş olacağız. İnşallah o güne kadar hiçbirimize durmak yok, duraksamak yok." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını bir kez daha 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayıp, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek tamamladı.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı.

(Bitti)