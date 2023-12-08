Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Yunanistan ile) İş birliğini sadece enerji alanında değil, nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '(Yunanistan ile) İş birliğini sadece enerji alanında değil, nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " ( Yunanistan ile) İş birliğini sadece enerji alanında değil, nükleer enerji dahil tüm alanlarda geliştirmenin, genişletmenin gayreti içindeyiz. Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz." - ANKARA