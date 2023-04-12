Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini gerçekleştirecek iktidar görev başında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini gerçekleştirecek iktidar görev başında."
Kaynak: AA / Güncel