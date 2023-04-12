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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini gerçekleştirecek iktidar görev başında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş kurmak isteyen gençlerin hibe ve teşvik programlarıyla yanında olacağız. Gençlerimiz hayal kursun, hayallerini gerçekleştirecek iktidar görev başında."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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