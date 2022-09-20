Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz"
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel