Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz" Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Recep Tayyip Erdoğan İran Güncel Haberler

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