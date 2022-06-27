Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu İran Güncel Haberler

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