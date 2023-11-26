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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüşmesinde, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüşmesinde, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüşmesinde, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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