Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Hankendi Kongre Merkezi'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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