Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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