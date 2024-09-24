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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini belirterek, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

İsrail'in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye'nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Güncel

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