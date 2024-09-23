Erdoğan, BM Genel Kurulu Kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkevi'nde görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Türkevi'nde bir araya geldi.