Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol hatlarının açılmasından yanayız."