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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol hatlarının açılmasından yanayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol hatlarının açılmasından yanayız."

Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Irak Güncel Haberler

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