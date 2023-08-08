Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'la birlikte Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel