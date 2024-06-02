Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıkların kurutulmasını bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bölgelerin ortadan kaldırılmadan Türkiye'nin huzura eremeyeceğini ve kendini güvende hissedemeyeceğini belirtti. Erdoğan, terörle mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez"