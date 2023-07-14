CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, IRAK BAŞBAŞKANI MUHAMMED ŞİYA ES-SUDANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.<
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel