Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbaşkanı Muhammed Şiya Es-Sudani ile telefonda görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title