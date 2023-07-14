Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbaşkanı Muhammed Şiya Es-Sudani ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel