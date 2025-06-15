Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak’ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini, Irak'ın bu çatışmanın dışında kalmasının ve mevcut ortamda terör örgütleri ile radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmasının önemini aktardı.

Erdoğan, İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşmazlığın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu, zor şartlarda itidalli davranılması ve şiddet sarmalının önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla müsaade edilemeyeceğini de vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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