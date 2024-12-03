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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Telekonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Telekonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunmasına ve sivil halka zarar verilmemesine öncelik verdiklerini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, Irak ile aynı görüşte olduklarını ifade etti. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın engellenmesi için adımlar atacaklarını da vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, " Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını" kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye dair şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
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