Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin'de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuştu.

Türkler, Araplar, Kürtler, Türkmenler, Sünniler, Nusayriler omuz omuza verip, Suriye'yi birlikte ayağa kaldıracaklarını, birlikte imar ve inşa edeceklerini belirten Erdoğan, "Bunu da korkarak, birbirimizden şüphe ederek, hele hele kavga ederek değil, birbirimize güvenerek, inanarak, dayanışmayla gerçekleştireceğiz. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Eğer biz korkaklara kulak verseydik, korkunun esiri olsaydık şimdi yanı başımızda bir kan gölü vardı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatırlayın, devrimden önce bize neler söylediler? 'Orta Doğu bataklığına girmeyin' dediler. Kim? CHP'nin başındakiler. 'Size ne Suriye'den' dediler. 'Akan kana sırtınızı dönün' dediler. Buradan tur düzenlediler, gittiler, Esad'ın elini sıktılar. Sırtını sıvazladılar. En son ana kadar Baas diktatörlüğünün muhipliğini yaptılar. Eğer biz bu vizyonsuz ve vicdansızlara kulak assaydık, bugün çok ciddi güvenlik tehditleriyle yüzleşiyor olurduk. Ama biz kendimize inandık. Allah'a inandık, güvendik, cesaretle hareket ettik ve tuzakları, kumpasları, oyunları bozduk. Sabrettik, Allah'ın lütfuyla zafere de şahitlik ettik."

"Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur"

Şimdi yeni bir Suriye'nin kurulduğunu, Şam'ın, Halep'in, Hama'nın, Humus'un caddelerinde Türkiye'de yaşamış ya da doğmuş gençlerin Türkçe konuştuğuna dikkati çeken Erdoğan, 13,5 yıllık hasretin ardından evlerine dönenlerin "Allah Türkiye'den ve Türk milletinden razı olsun" dediğini dile getirdi.

Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hemen yanı başımızda, tıpkı Azerbaycan gibi, tıpkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi, aynı dili konuştuğumuz kardeş bir devlet küllerinden yeniden doğuyor. Milletçe bizler de alnımız ak, başımız dik, bu şekilde bu muhteşem dirilişe, yeniden doğuşa, sevinç gözyaşlarıyla tanıklık ediyor, kardeşlik ve komşuluk sınavından başarıyla çıkmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Rabbimizin daha nice müjdelerine nail olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bir defa bizim şuna inancımız tam, zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Bunu elhamdülillah Suriye'de bizzat gördük. Şimdi sıra inşallah Filistin'de. Filistin'de de mazlumların sabrı zaferle taçlanacak, oraya da özgürlük ve barış gelecek, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti muhakkak Allah'ın izniyle kurulacak."

"Filistin halkı kendi öz yurtlarında emniyet içinde yaşayacak"

Filistin halkının on yıllardır büyük acılar çektiğini, tarifsiz işkencelerden geçtiğini, yakınlarını, çocuklarını kaybettiğini ve evlerinin yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, "Hayatları ve toprakları çalınmış Filistin halkı, kendi öz yurtlarında emniyet içinde yaşayacak. Bunun önünü hiçbir kirli, kanlı ve sinsi plan kesemeyecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendilerini dev aynasında gören katliam şebekelerinin her senaryosunun, her oyununun, her tuzağının üzerinde Allah'ın bir takdiri olduğunu, umutlarını kesmediklerini, kesmeyeceklerini vurguladı.

"Filistin'de de zafer marşlarını, aynen Suriye'de olduğu gibi, hep birlikte terennüm edeceğiz." diyen Erdoğan, sabrın, azmin, umudun ve mücadelenin karanlıkları boğduğuna şahitlik edeceklerini söyledi.

Erdoğan, katliamların en kesif günlerinde Suriyelilere bir söz verdiklerini, uzak olmayan bir tarihte o sözü mutlaka tutacaklarını belirterek, programın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın tarafından "La Galibe İllallah: Allah'tan başka galip yoktur" yazılı tablo takdim edildi.

