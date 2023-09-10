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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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