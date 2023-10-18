Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sükuneti sağlama çabalarımız, bölgeye uçak gemileri gönderilmesi, yardımların kesilmesi ve halkın toptan cezalandırılması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sükuneti sağlama çabalarımız, bölgeye uçak gemileri gönderilmesi, yardımların kesilmesi ve halkın toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sükuneti sağlama çabalarımız, bölgeye uçak gemileri gönderilmesi, yardımların kesilmesi ve halkın toptan cezalandırılması gibi adımlarla sekteye uğradı."
Kaynak: AA / Güncel