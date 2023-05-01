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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanları fikrine, meşrebine, mezhebine, kökenine göre ayırmanın ne inancımızda ne de siyasi geleneğimizde yeri vardır, asla olmayacaktır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

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