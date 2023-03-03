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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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