Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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