Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır."
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel