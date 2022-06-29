Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video konferans aracılığıyla NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bir araya geldi. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamında bir araya geldi. IFEMA Kongre Merkezi'ndeki oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, oturuma video konferans aracılığıyla katılarak konuşma yaptı. AA / Güncel Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy video konferans aracılığıyla NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.