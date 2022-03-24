Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Johnson'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.