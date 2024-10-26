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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Ailesini Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası yeni evlerine yerleşen İpek ailesini ziyaret etti. Ahmet ve Ceylan İpek çifti, Erdoğan'ı evlerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadı. Aile, yeni evlerini çok beğendiklerini ve Cumhurbaşkanı'nın beklenmedik ziyaretinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da ziyaret ettiği İpek ailesi, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri ağır hasar alan Ahmet-Ceylan İpek çifti, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutlarındaki yeni evlerine yerleşti.

İpek ailesi, 8 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni evlerinde ağırladı.

Ahmet İpek (32), AA muhabirine, yeni evlerine yerleşmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerinde ağırlamanın da kendileri için çok güzel olduğunu anlatan İpek, "Açıkçası bizi ziyaret etmesini beklemiyorduk, bizim için tamamen sürpriz oldu." dedi.

"Bu kadar güzel bir ev beklemiyordum"

Yeni evlerini çok beğendiklerini belirten İpek, "Böyle bir evim olacağını beklemiyordum. Evimiz çok güzel, her şey son sistem yapılmış, mükemmel ötesi." değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan İpek (25) de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini, çok heyecanlandıklarını söyleyerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bize haber verdiler ama inanmadık, kapıda görünce çok şaşırdık, bayağı güzel geçti, sohbet ettik, şakalaştık, çocuklarla sohbet etti. Hiç beklemediğim kadar güzel, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, çok beğendik. Allah razı olsun devletimizden. Bu kadar güzel bir ev beklemiyordum, Allah herkese nasip etsin."

Ceylan İpek'in 12 yaşındaki kardeşi Gizem İpek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce sevincinden ağladığını anlattı.

Erdoğan'a ziyareti için teşekkür eden İpek, "Çok iyi bir dede, bizi çok mutlu etti, hayatımın en güzel gününü yaşadım bugün. Hiç beklemiyordum gelmesini. Onu kapıda görünce bize sarıldı, elini öptüm." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Deprem Güncel hatay

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