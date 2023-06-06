Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini 25 kilo baklava dağıtarak kutladı

KOCAELİ - Kocaeli'de esnaf Burhanettin Okumuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini vatandaşlara 25 kilo baklava dağıtarak kutladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mobilyacılık yapan esnaf Burhanettin Okumuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı. Okumuş, iş yerinin önünde vatandaşlara 25 kilo baklava dağıttı. Türkiye'nin zorlu bir seçim sürecini geride bıraktığını söyleyen Burhanettin Okumuş, "Türkiye için zor bir seçimdi, biz esnaf olarak bu devamlılığın sürdürülmesinden yanaydık. 21 yıl boyunca ülkemize büyük hizmetleri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızdan gitmesini istemiyorduk. Millet olarak sandığa gittik ve irademizi bu yönde ortaya koyduk. Türkiye'nin kazanımlarının heba olmaması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için çok dua ettik. Kazanması halinde esnaf arkadaşlarımıza da söz vermiştim. Allah'ın izniyle de seçimler Cumhurbaşkanımızın zaferi ile sonuçlandı. Biz de bu sözümüzü yerine getirdik. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım misali. Hem esnaf arkadaşlarımıza, hem de vatandaşlarımıza işletmemizin önünde tatlı dağıttık" dedi.