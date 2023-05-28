Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan resmi olmayan rakamlara göre zaferle çıkması Şanlıurfa'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Şanlıurfa'da coşkuyla kutlandı

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan resmi olmayan rakamlara göre zaferle çıkması Şanlıurfa'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye geneli ve yurt dışında toplam 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Saat 17.00'da sona eren oy kullanma işleminin ardından açılan sandıklardan resmi olmayan rakamlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zaferle ayrıldı.

Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından Şanlıurfa'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Araçlarla konvoy halinde tur atan vatandaşlar, meydanlarda ise davul zurna eşliğinde halay çekti.

Polis ekipleri ise il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Devam eden kutlamaların gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.