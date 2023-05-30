Karabük'te bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması dolayısıyla ücretsiz döner ve tatlı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi için döner ve tulumba dağıttı

KARABÜK - Karabük'te bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması dolayısıyla ücretsiz döner ve tatlı dağıttı.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar yaşadığı sevinci çeşitli etkinliklerle gösteriyor.

Karabük'te yaşayan Şevki Akgül Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ücretsiz tavuk döner ve tulumba tatlısı dağıtarak kutlamak istedi. Yeşil Mahalle'deki dükkanına 'Başımız tacı, gönlümüzün sultanı, dünya lideri seni çok seviyoruz' yazılı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını asan Akgül, tavuk döner ve tulumba tatlısını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Akgül, "Dünyanın en iyi ve güçlü lideri. Büyük adam, büyük insan. Eğer Tayyip olmasaydı Suriye ve Irak gibi olurduk" dedi.

Döner ve tatlı dağıtarak zaferi kutladığını ifade eden Akgül, "Her şeyi cebimden yapıyorum. Kimseden menfaat beklemiyorum. Yaşlı adamım, öldüğümde Erdoğan'ın benim için Kuranı Kuran-ı Kerim okumasını istiyorum" diye konuştu.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023