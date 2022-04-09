Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi
AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
AA / Orhan Onur Gemici - Güncel