Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e gerçekleştireceği duyurulan ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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