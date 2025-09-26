Haberler

Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' Mektubu Siirt'te Kadınlara Teslim Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'te kadınlara teslim edildi.

Siirt Öğretmenevinde düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu kadınlara teslim etti.

Özturan, basın mensuplarına, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret ederek, "Bölge halkı da bu sürecin önemini biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hitaplarıyla hazırlanmış olan mektupları bu programda kadınlara takdim ettik." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
