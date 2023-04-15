Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor Cumhurbaşkanı Elazığ'da temelini attığı TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin ardından TOKİ tarafından çalışmalar devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Elazığ'da temelini attığı TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin ardından TOKİ tarafından çalışmalar devam ediyor

ELAZIĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Elazığ'da temelleri atılan TOKİ konutlarında çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilmişti. İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından zemin etüt çalışmalarının yapılmasıyla ilk kazma vurularak çalışmalar başlatıldı. Yapımına başlanan kalıcı konutların 1 sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"TOKİ sadece daire yapmıyor, insanların huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği alanlar yapıyor"

24 Ocak 2020 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktaran TOKİ'de uzman olarak görev yapan Emre Can Al, "Bu depremden sonra TOKİ hemen gerekli aksiyonları alarak 26 bin 898 adet konutun yapımına karar verdi. Bu konutlardan şuan da 22 bin 681 tanesi tamamlandı. Bunun içerisinde 12 adet cami ve 16 adette okul bulunmaktadır. TOKİ sadece daire yapmakla yetinmiyor. Bunun dışında sosyal alanlar, park ve bahçe gibi insanlarımızın huzur içerisinde güvenli olarak yaşayabileceği alanlarda yapıyor. Onun dışında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli üzücü depremler meydana geldi. Bu depremden etkilenen Elazığ'da 7 bin 454 konutun yapımına karar verildi. Şuan da bulunduğumuz bölgede ise 505 konutun temelleri atıldı. Buradaki konutlarımızın temeli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılmıştı. Zemin etüdü ve hafriyat çalışmalarımız halen devam etmektedir. Buradaki dairelerimizin tamamı zemin artı 3 ve zemin artı 4 olacak şekilde planlandı" dedi.