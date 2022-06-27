Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, Batı Karadeniz'deki sel bölgesine gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 5 bakan, selden etkilenen Batı Karadeniz'deki şehirlere gidiyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidecek. Bakanlar, sağanağın etkili olduğu şehirlerde incelemede bulunacak. AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Batı Karadeniz Kastamonu Güncel Haberler

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