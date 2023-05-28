Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısının ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çok sayıda vatandaş, araçlarıyla kutlama konvoyları oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'ndeki başarısının ardından İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çok sayıda vatandaş, araçlarıyla kutlama konvoyları oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sandıkların büyük bölümünün açılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş, İzmir'de ana caddeler ve meydanlarda araçlarıyla tur attı.

Ak Parti ve MHP İzmir il başkanlıkları önünde toplanan, bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar kutlama yaptı.

Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Bina önünde kutlamalar için kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş seçim şarkıları eşliğinde sloganlar attı.

Aydın

Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı'nda konvoy oluşturan vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Vatandaşlar burada seçim otobüslerinden çalınan müzikler eşliğinde ellerinde bayraklar ve Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle kutlama yaptı.

Kutlamalara AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Denizli

Denizli'de de 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uşak

Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde araçlarıyla konvoy yapan, bayraklar taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Cadde kenarında bekleyen vatandaşlar da sloganlarla konvoydakilere eşlik etti.

İsmet Paşa Caddesi'nden yürüyüş yapan bir grup da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na geldi.

Burada müzikler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da katıldı.

Manisa

Manisa'da da kutlamaların merkezi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu.

Araçlarıyla konvoy yaparak ellerinde bayraklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle meydana ulaşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutladı.

Havai fişeklerin atıldığı kutlamada vatandaşlar, meydana kurulan sahneden çalınan seçim şarkıları eşliğinde halay çekti.

AK Parti Manisa milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de sahneye çıkarak meydandakileri selamladı.