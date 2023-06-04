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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi Kahramankazan'da Kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçim Zaferi Kahramankazan'da Kutlandı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kalıp ustası kurban kesti. Kahramankazan ilçesinde 30 yıldır inşaat işleriyle uğraşan Alparslan Erol (50) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını satın aldığı 1 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanı dualarla eşliğinde keserek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kalıp ustası kurban kesti.

Kahramankazan ilçesinde 30 yıldır inşaat işleriyle uğraşan Alparslan Erol (50) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını satın aldığı 1 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanı dualarla eşliğinde keserek kutladı.

Eşiyle birlikte adak kurbanını aldığı mandıraya gelen Erol, beraberinde getirdiği mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde kurbanını kesti.

Erol, AA muhabirine, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalınca adak adadığını belirterek, "Seçimler 2. tura kalınca adak adadım. Şükür seçildi. Ben de adak kurbanımı keserek sözümü yerine getirdim. Bu bizim ülkemiz için bir seçim olsa da dış dünyaya karşı verilmiş bir mesaj. O yüzden ben de mehter takımı eşliğinde bu adağımı yerine getirdim." dedi.

Kesilen kurbanın eti pişirilerek çalışanlara ve vatandaşlara ikram edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramankazan Ankara Güncel Haberler

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