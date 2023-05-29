Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

Güncel Haberler

Seçimin ardından ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar Eyüpsultan'da kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

İSTANBUL - Seçimin ardından ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar Eyüpsultan'da kutlama yaptı. Vatandaşlar, meşale yakarak sloganlar attı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Eyüpsultan'a akın etti. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önünde başlayan kutlamalar, Eyüpsultan Meydanı'na kadar devam etti. Vatandaşlar, meşale yakarak sloganlar attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title