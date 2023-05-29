Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Eyüpsultan'da kutlandı

İSTANBUL - Seçimin ardından ellerine Türk Bayrağı alan vatandaşlar Eyüpsultan'da kutlama yaptı. Vatandaşlar, meşale yakarak sloganlar attı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için Eyüpsultan'a akın etti. AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı önünde başlayan kutlamalar, Eyüpsultan Meydanı'na kadar devam etti. Vatandaşlar, meşale yakarak sloganlar attı.