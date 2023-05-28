Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Taksim Meydanı'nda kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, çok sayıda vatandaş tarafından Taksim Meydanı'nda kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, kent genelindeki kutlamaların adreslerinden biri de Taksim Meydanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı, çok sayıda vatandaş tarafından Taksim Meydanı'nda kutlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, kent genelindeki kutlamaların adreslerinden biri de Taksim Meydanı oldu.

Çok sayıda vatandaş, araçlarıyla konvoy oluşturarak Taksim Meydanı etrafında tur atarken, meydanda toplanan kalabalık ise ellerindeki Türk ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan vatandaşlar, meydan çevresinden araçlarla geçenlere ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.

Öte yandan, polis ekiplerinin, kaza riskine karşı kalabalığın yola çıkmaması için önlem aldığı görüldü.