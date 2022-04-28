Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.
AA / Sefa Mutlu - Güncel