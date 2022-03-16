Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü - Haberler

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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