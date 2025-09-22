Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu ile kıyaslanmasına soruşturma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir."

Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor

'Ses çıkaran' çocukları kurşunladı! Gencecik kız ölümle pençeleşiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.