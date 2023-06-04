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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü sona erdi

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Jens Stoltenberg Güncel Haberler

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