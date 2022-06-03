Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel