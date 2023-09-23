Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Mutlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu 64 yaşındaki Mehmet Mutlu geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu olan Mutlu evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Mehmet Mutlu için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Mutlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı.

Mutlu'nun cenazesi Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'na defnedilecek.