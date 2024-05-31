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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabulünde, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını belirtti. Görüşmede, Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabulünde, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kosova Başbakanı Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin'e aktif destek verilmesi gerektiğini ifade etti."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin Türkiye İsrail Kosova Güncel Haberler

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