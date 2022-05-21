Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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