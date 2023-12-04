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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile Gazze'ye...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile Gazze'ye insani yardımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları ile Gazze'ye insani yardımlar ele alındı

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Gazze Katar İsrail Orta Doğu Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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