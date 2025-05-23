Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile Yaptığı Görüşmede Türkiye ile İspanya İkili İlişkileri Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile Yaptığı Görüşmede Türkiye ile İspanya İkili İlişkileri Ele Alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal edya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşknı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği belirtildi. Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İspanya'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği'nden yapıcı adım beklendiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları, güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti."

Kaynak: ANKA / Güncel
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