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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım faaliyetleri ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Gazze İran Orta Doğu İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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