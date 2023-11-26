Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım...
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım faaliyetleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuksuz saldırıları ile Filistinlilere insani yardım faaliyetleri ele alındı.
Kaynak: AA / Güncel