Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan ve Johnson'ın, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Boris Johnson Madrid Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title